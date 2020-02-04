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رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا في حق 3471 محبوسا

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رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا في حق 3471 محبوسا
بقلم النهار أونلاين

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا في حق 3471 سجينا.

ويخص العفو الرئاسي المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768558

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