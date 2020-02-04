رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا في حق 3471 محبوسا

ويخص العفو الرئاسي المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا.
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قامت مديرية الصحة والسكان لولاية الطارف، بتوقيف 3 مسؤولين بمستشفى الهادي بن جديد بالطارف، بعد حادثة رمي جثة جنين في كيس قمامة.
وتم توقيف كل من…
لقي 31 شخصا حتفهم، وأصيب 1180 آخرون، في 1049 حادث مرور، سجل في الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 1 فيفري، بمختلف مناطق الوطن.
وحسب ما…
فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر، شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في مجال الإستراد، والمتاجرة والترويج في المخدرات الصلبة.
وتتكون الشبكة والتي تتاجر في " الكوكايين النقي"…
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