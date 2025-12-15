رئيس الجمهورية يصدر عفوا كليا عن بلغيث

أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة. عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “بناءً على الدستور لاسيّما المادتان 91(7و8) و 182 منه. وبناءً على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور