رئيس الجمهورية يصل إلى ألمانيا

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث حطت طائرة الرئيس بمطار برلين.

وجاءت الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى ألمانيا والتي تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

يشار أن هذه الزيارة، تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين الجزائر وألمانيا وتكريسا للإرادة المشتركة. بين قائدي البلدين. في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.

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