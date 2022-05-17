رئيس الجمهورية يصل إلى إسطنبول لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الاثنين، الى اسطنبول، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك.

وحسب ما ورد فقد استهل رئيس الجمهورية زيارته من جامعة اسطنبول بتركيا.

وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين. الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا.

وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الاثنين، الى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان.

وتم استقبال رئيس الجمهورية من طرف نظيره التركي بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.

وخص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية.

بعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.

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