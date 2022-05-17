رئيس الجمهورية يصل إلى إسطنبول لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك
وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الاثنين، الى اسطنبول، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك.
وحسب ما ورد فقد استهل رئيس الجمهورية زيارته من جامعة اسطنبول بتركيا.
وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين. الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا.
وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الاثنين، الى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان.
وتم استقبال رئيس الجمهورية من طرف نظيره التركي بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.
وخص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية.
بعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.
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رئيس الجمهورية يزور ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة إلى تركيا. بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بالعاصمة أنقرة.
وحسب بيان للرئاسة، فقد قام الرئيس تبون بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
كما زار الرئيس تبون المتحف المخصص لوثائق وأغراض مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. بالإضافة كذلك إلى التوقيع على السجل الذهبي لمتحف مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.
للإشارة فقد غادر، أمس الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون، أرض الوطن متجها نحو تركيا. كما كان في توديع رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة.
وسيقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة دولة الى تركيا، تدوم لثلاثة أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
كما جاء في بيان للرئاسة “وسيكون للرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا”. و”سبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.”
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الرئيس تبون: “لقائي اليوم بالجالية ضروري للوقوف على اهتماماتهم وهمومهم اليومية”
الرئيس تبون: “لقائي اليوم بالجالية ضروري للوقوف على اهتماماتهم وهمومهم اليومية”
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن لقاءه اليوم بالجالية الجزائرية بتركيا يعد أول نشاط يستهل به زيارته إلى هذه الدولة حرصا منه على الإستماع لإنشغالاتهم.
وقال الرئيس تبون خلال لقاءه اليوم بأعضاء الجالية بتركيا:” لقائي اليوم بالجالية ضروري للتعرف على أحوال جاليتنا بالخارج والوقوف على اهتماماتهم وهمومهم اليومية وهو تقليد دأبنا عليه مع كل الجالية الوطنية في الخارج.
ومن جهتهم، أشاد ممثلي الجالية الوطنية المقيمة بتركيا، بهذا التقليد الذي سنه الرئيس، والذي يعكس اهتمام الدولة بالجالية وإشراكها في المسار التنموي والإقتصادي للبلاد.