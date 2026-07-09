رئيس الجمهورية يصل إلى الأكاديمية العسكرية بشرشال

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يوم الخميس، إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”. للإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات السنوي 2026.

حيث كان في استقباله بالمدخل الرئيسي للأكاديمية الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

رئيس الجمهورية وبعد الاستماع للنشيد الوطني قدمت له تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. كما وقف وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الأكاديمية اسمه. ووضع إكليلا من الزهور عند المعلم التذكاري المخلد لاسمه وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

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