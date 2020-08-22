رئيس الجمهورية يصل إلى الأكاديمية العسكرية بشرشال للإشراف على حفل تخرج الدفعات

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى الأكاديمية العسكرية بشرشال.

وقد حل رئيس الجمهورية بالأكاديمية العسكرية لشرشال، للإشراف على حفل تخرج الدفعة 13 من التكوين القاعدي العسكري المشترك، والدفعة 51 من التكوين الأساسي، والدفعة 4 من ضباط دورات الماستر.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، بمدخل الاكاديمية، رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، مرفوقا باللواء على سيدان قائد الناحية العسكرية الاولى، واللواء سليم قريد قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال.

ووضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور، كما قرأ فاتحة الكتاب على روح الرئيس الراحل هواري بومدين.