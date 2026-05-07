رئيس الجمهورية يصل إلى المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، إلى المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وحظي الرئيس تبون باستقبال مميز من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي.

ورافقت وحدة من الفرسان التشريفية الموكب الرسمي لرئيس الجمهورية إلى مدخل المجمع الرئاسي وفقا لتقاليد الاستقبالات الرسمية رفيعة المستوى في جمهورية تركيا. كما تم عزف النشيدين الوطنيين الجزائري والتركي بساحة التشريفات للمجمع الرئاسي على وقع 21 طلقة مدفعية تشريفية ترحيبا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

الرئيسان إستعرضا تشكيلات من الحرس العسكري التركي أدت لهما التحية الشرفية بالمجمع الرئاسي. كما حيا رئيس الجمهورية تشكيلات حرس الشرف التركية المصطفة بساحة المجمع الرئاسي. وصافح الوفد الرسمي التركي من كبار المسؤولين الذين كانوا في استقباله بمدخل المجمع الرئاسي. وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح الوفد المرافق لرئيس الجمهورية

من جهته، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أخذ رفقة أخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورة تذكارية أمام علمي الجزائر وتركيا على درج المجمع الرئاسي.

