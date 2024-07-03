رئيس الجمهورية يصل إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله. للإشراف على إنطلاق عملية توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني.

كما سيشرف رئيس الجمهورية على تدشين حي المجاهد الراحل “عثمان بلوزداد” ومعاينة مشروع إنجاز 10.507 وحدة سكنية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل المدينة الجديدة سيدي عبد الله رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الداخلية، والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي.