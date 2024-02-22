رئيس الجمهورية يصل إلى تندوف

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بولاية تندوف، أين سيقوم بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيقوم الرئيس تبون، رفقة أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بهذه المنطقة الحدودية.

ولدى وصوله إلى مطار تندوف “الرائد فراج” استمع رئيس الجمهورية إلى النشيد الوطني. واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.

وكان الرئيس تبون، مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. واستقبله بأرضية المطار السلطات المحلية المدنية والعسكرية.