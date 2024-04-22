رئيس الجمهورية يصل إلى تونس

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، بمطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس.

وسيشارك رئيس الجمهورية في الإجتماع التشاوري الأول الذي يجمع قادة كل من الجزائر و تونس و ليبيا.

يتوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إلى تونس للمشاركة في الإجتماع التشاوري الأول الذي يجمع قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بدعوة من أخيه فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس السعيد. يتوجه اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تونس للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول. الذي يجمع قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا.