رئيس الجمهورية يصل إلى جامع الجزائر لأداء صلاة العيد

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جامع الجزائر من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله كل من عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني. ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، والوزير والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي.

وفي هذا الصرح الديني والحضاري، أدى الرئيس تبون صلاة العيد رفقة كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة. إضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية المعتمد بالجزائر، وكوكبة واسعة من المواطنين.

