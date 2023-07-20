رئيس الجمهورية يصل إلى شنجن الصينية

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وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى شنجن مدينة التكنولوجيات والاقتصاد بالصين الشعبية. وهذا لمواصلة برنامج زيارة دولة.