الوطني رئيس الجمهورية يصل إلى شنجن الصينية بقلم أسماء.ع نشر في 20 جويلية 2023 - 09:48 شارك غرِّد أرسل 327 0 وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى شنجن مدينة التكنولوجيات والاقتصاد بالصين الشعبية. وهذا لمواصلة برنامج زيارة دولة. رابط دائم : https://nhar.tv/qemDo اقرأ أيضا إختتام الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة الوطني 20 جويلية رئيس الجمهورية يثني على جهود سوناطراك لإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر الوطني 06 جويلية وضع وزير العمل السابق تجاني هدام تحت إجراء الرقابة القضائية الوطني 20 جويلية وزير المجاهدين يستقبل سفير فيتنام بالجزائر الوطني 17 جويلية أفراح وزغاريد داخل بيوت العائلات الجزائرية بعد إعلان نتائج الباك الوطني 17 جويلية حرارة شديدة تصل 49 درجة تحت الظل بداية من الغد على هذه الولايات الوطني 09 جويلية رئيس الجمهورية يتلقى برقية من أمير قطر ونائبه الوطني 05 جويلية عدل.. هام لأصحاب الطعون الذين دفعوا الشطر الأول الوطني 09 جويلية الذكرى الـ61 للإستقلال: إتصالات الجزائر تضمن إستمرارية خدماتها اليوم الوطني 05 جويلية برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة الوطني 10 جويلية