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رئيس الجمهورية يصل إلى شنجن الصينية

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يصل إلى شنجن الصينية
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وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى شنجن   مدينة التكنولوجيات والاقتصاد بالصين الشعبية. وهذا لمواصلة برنامج زيارة دولة.

رابط دائم : https://nhar.tv/qemDo
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