رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الأمم لإلقاء خطاب أمام البرلمان بغرفتيه

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، لإلقاء خطاب أما البرلمان بغرفتيه مجتمعتين.

الرئيس تبون استُقبل بمدخل قصر الأمم من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

خطاب رئيس الجمهورية أمام ممثلي الشعب، سيحصل تقييما لانجازات السنة الجارية وللأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية في البلاد مع تحديد آفاق السنة الموالية.

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