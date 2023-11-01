رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتلقي التهاني وإحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى قصر الشعب بالجزائر العاصمة. للإشراف على إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وقبل هذا دشن اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مستشفى الأم والطفل للجيش في بني مسوس بالعاصمة.

وجاء التدشين، تزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية 1 نوفمبر 1954. وحضر التدشين رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وطاف رئيس الجمهورية، بمختلف أجنحة المستشفى. كما تلقى شروحات حول مختلف الخدمات التي يقدمها هذا الصرح الصحي.

كما قام الرئيس تبون، بالترحم على أرواح الشهداء، ووضع اكليل من الزهور وقراءة الفاتحة في مقام الشهيد بالعاصمة.