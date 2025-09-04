رئيس الجمهورية يصل إلى قصر المؤتمرات ويستقبل ضيوف الجزائر

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. للإشراف على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية البينية 2025.

واستقبل رئيس الجمهورية ضيوف الجزائر ورؤساء الدول والقادة المشاركين في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية البينية 2025. على غرار الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والرئيس التونسي قيس سعيد. بالإضافة كذلك إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس محمد المنفي. وكذا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، ورئيس جمهورية الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو، ناهيك عن إستقبال رئيبس الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتحتضن الجزائر، الطـبعـة الرابـعـة لمعـرض التجـارة الإفـريـقيـة البينية 2025. حيث يعد معرض التجارة البينية، أول نسخة بعد دخول إتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ. كما يعد الأكبر منذ نشأته بـ 2000 عارض و 140 دولة مشاركة.

