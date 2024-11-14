رئيس الجمهورية يصل إلى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية في العاصمة

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى مركز تجمع. وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون.

ويشرف رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على مراسم الطبعة الـ52 لنهائي الكأس الجزائرية العسكرية لكرة القدم. بين فريقي الناحية العسكرية الأولى والرابعة. وكان في استقباله الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وبعد أن استمع إلى النشيد الوطني قدمت له التشريفات من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

كما حيى رئيس الجمهورية، مستقبليه كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري والآمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني. وقائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية.