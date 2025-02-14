رئيس الجمهورية يصل إلى مقر الاتحاد الإفريقي

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مقر الاتحاد الإفريقي لترؤس القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية. للتقييم من قبل النظراء (MAEP).

وقد توجه اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. لترؤس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبعد أن استمع إلى النشيد الوطني بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي. استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

وكان في توديع رئيس الجمهورية, كل من الوزير الأول, نذير العرباوي, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام.