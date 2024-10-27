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الوطني

رئيس الجمهورية يصل إلى مقر الرئاسة المصرية “قصر الإتحادية”

بقلم أمينة داودي
رئيس الجمهورية يصل إلى مقر الرئاسة المصرية “قصر الإتحادية”
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وصل الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في هذه الأثناء إلى مقر الرئاسة المصرية “قصر الإتحادية”.

واستمع الرئيسان عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي إلى النشيدين الوطنيين.

ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة عمل وأخوة.

وأستقبل الرئيس تبون، بمطار القاهرة الدولي، من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولدى وصوله، صافح رئيس الجمهورية، مستقبليه من الوفد المصري، بمطار القاهرة الدولي.

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