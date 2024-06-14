رئيس الجمهورية يصل إلى منتجع بورغو إيغناسيا الإيطالي للمشاركة في قمة السبعة

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الاثناء إلى منتجع بورغو إيغناسيا بباري الإيطالية. للمشاركة في قمة السبعة للمصنعين الكبار في العالم.

وقد حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، بدولة ايطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع للمصنعين الكبار في العالم.

وتنعقد قمة المجموعة السبع في باري الإيطالية من 13 إلى 15 جوان الجاري.

وتأتي مشاركة الرئيس تبون في القمة، بعد دعوة وجهتها له رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا جورجيا ميلوني،