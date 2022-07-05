رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور بمقام الشهيد

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الثلاثاء، 5 جويلية. بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلّد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

ورافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كل من الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الخارجية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. بالإضافة كذلك إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وكدا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل. ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين معلم تذكاري لأصدقاء الثورة من الأجانب، واطلع رئيس الجمهورية على قائمة الشهداء.