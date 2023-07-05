رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز مشروع المدينة الإعلامية

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لإنجاز مشروع المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، فإن المدينة الإعلامية من شأنها توفير بيئة مهنية للإعلاميين. لتوفرها على كل المرافق والتجهيزات بمقاييس عالمية.

وتحوي المدينة الإعلامية مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية، التلفزيون الجزائري، الإذاعة الوطنية. البث الإذاعي والتلفزي، وكالات الأنباء الجزائرية، قناة الجزائر الدولية. بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.

وبعد استماعه لعرض حول هذا المشروع الإعلامي الضخم، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بضم دار الصحافة إلى هذا المجمع الإعلامي.

كما أمر رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الذي حددت مدة إنجازه بـ27 شهرا.

للإشارة، قام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بالجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة.

وتعد هذه الزيارة تعد ضمن برنامج الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لإستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية.