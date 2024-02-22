رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز مشروع المنطقة الحرة التجارية تندوف

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، رفقة الرئيس الموريتاني، إلى منطقة مشروع إنجاز المنطقة الحرة التجارية بتندوف.

ووضع رئيس الجمهورية، رفقة نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، حجر الأساس لإنجاز مشروع المنطقة الحرة تندوف.

وتعتبر المنطقة التجارية الحرة بتندوف، همزة وصل بين الجزائر وبلدان غرب إفريقيا من خلال المعبر الحدودي الشهيد “مصطفى بن بولعيد”.

وتبعد المنطقة الحرة التجارية عن مقر ولاية تندوف بـ75 كلم وتتربع على مساحة 200 هكتار.

وتتوفر المنطقة الحرة التجارية على مختلف المرافق الخدماتية واللوجيستية كالفنادق والمطاعم والنقل.

وتحتضن المنطقة الحرة إلى جانت فضاءات العرض مختلف الشركات والمتعاملين الإقتصاديين.

وحل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بولاية تندوف، أين سيقوم رفقة أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بهذه المنطقة الحدودية.

وكان الرئيس تبون، مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. واستقبله بأرضية المطار السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائر-موريتانيا.

كما أعطى رئيس الجمهورية، رفقة نظيره الموريتاني، إشارة إنطلاق إنجاز الطريق تندوف-الزويرات.