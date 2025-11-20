رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز مركب رياضي في قسنطينة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب رياضي بسعة 50 ألف مقعد.

ويضم مشروع المركب الرياضي ملعبا لكرة القدم بسعة 30 ألف مقعد وملعبين للتدريب. إلى جانب مرفق للإيواء بسعة 60 غرفة مدمج في الملعب ومسبح أولمبي بسعة 3 آلاف مقعدا.

كما يضم قاعة متعددة الرياضات بسعة 2000 مقعد و3 ملاعب تنس و مدرج لطائرة هيليكوبتر. وموقف للسيارات بسعة 3500 مركبة بالإضافة إلى مزرعتين للعشب الطبيعي وقطب للطاقة.

