إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز 14442 سكن عدل بالعاصمة

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز 14442 سكن عدل بالعاصمة
  • 2391
  • 0

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لإنجاز 14 ألف و 442 وحدة سكنية بصيغة ” عدل ” بالعاصمة.

وحسب التلفزيون العمومي، سيتم إنجاز 10 ألاف و670 سكن “عدل ” من هذا المشروع، ببلدية الدويرة في العاصمة.

للإشارة، قام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بالجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة.

واستهل رئيس الجمهورية زيارته التفقدية من محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بولاية بومرداس.

حيث يعد مشروع محطة المياه البحر بكاب جنات مشروع حيوي بطاقة انتاج تصل إلى 300 متر مكعب يوميا.

كما أن مشروع جنات الضخم من شأنه سد حاجيات أزيد من 3 ملايين مواطن يوميا بالمياه الصالحة للشرب بمختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى المناطق المجاورة لها.

للإشارة هذه الزيارة تعد ضمن برنامج الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لإستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية.

وكان الرئيس تبون قد بعث أمس الثلاثاء، برسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة إحياء ذكرى عيدي الإستقلال والشباب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/IubuV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر