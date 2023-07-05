قناة النهار رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا” بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جويلية 2023 - 23:36 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cIE15 اقرأ أيضا الرئيس تبون :" الجزائر تحاول التسريع في انضمامها إلى منظمة البريكس " قناة النهار 15 جوان طالع هابط: شاهد إبداعات السلطات المحلية لإيغزر أوزاريف ببجاية قناة النهار 15 جوان رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات قناة النهار 05 جويلية شاهد لحظة الإعلان عن نتيجة البيام من بيت أحد الممتحنات.." الحمد الله فرحة وزغاريد " قناة النهار 25 جوان طالع هابط: النوي يطالب والي بجاية بالتدخل السريع ووضع حد لعصابات الأحياء التي أرقت حياة السكان قناة النهار 25 جوان قدوم أمطار على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 23 جوان هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى قناة النهار 28 جوان سكيكدة / حجز موعد لقص الأضحية عند الجزار .. طلب لمن استطاع إليه سبيلا قناة النهار 30 جوان أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار قناة النهار 28 جوان