إعــــلانات
قناة النهار

رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا”

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا”
  • 26
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/cIE15
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر