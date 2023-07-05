قناة النهار رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز 14 ألف و442 سكن بصيغة عدل بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جويلية 2023 - 23:34 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zSRp2 اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا كانت أجواء فرحة التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 26 جوان قالمة: موازاة وإرتفاع درجات الحرارة .. مخطط إستباقي لمكافحة الحرائق قناة النهار 20 جوان طالع هابط: مسرح جهوي الأغواط.. "بعدما خسرت السلطات عليه الملايير ما قدروش يفتحوه" قناة النهار 18 جوان برج بوعريريج: معتقل "رأس الوادي".. جدران شاهدة على بشاعة المستعمر قناة النهار 03 جويلية تسليم دفاتر تقييم المكتسبات لأولياء التلاميذ قناة النهار 22 جوان شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية قناة النهار 28 جوان ميرفت لبان تروي كيف إكتشفت مرضها بالسرطان وهي حامل وكيف وقف معها الجزائريون في محنتها قناة النهار 21 جوان مراسم تشييع جنازة الشاب نائل الذي قتـ.ل برصـ.ـاص شرطي قناة النهار 02 جويلية عين الدفلى / اقتناء اللحم من الجزار .. بديل عائلات فاقت أسعار الأضاحي قدرتها قناة النهار 27 جوان رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023 قناة النهار 25 جوان