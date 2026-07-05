رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعية

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعية والجينية بالرحمانية، بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال.

ومشروع إنجاز المعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعية والجينية بالرحمانية هو منشأة صحية وعلمية متخصصة في التداوي بالخلايا الجذعية والجينية. تضم فضاءات للعلاج والبحث والتكوين في مجال الطب التجديدي والتكنولوجيا الحيوية.