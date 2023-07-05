رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات

وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة تحلية مياه البحر في كاب جنات بولاية بومرداس.

كما صرح رئيس الجمهورية، على هامش وضع حجر الأساس، أن محطة تحلية مياه من شأنها إعطاء دفع لقطاع الفلاحة في الولاية.

للإشارة، قام رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بالجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة.

واستهل رئيس الجمهورية زيارته التفقدية من محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بولاية بومرداس.

حيث يعد مشروع محطة المياه البحر بكاب جنات مشروع حيوي بطاقة انتاج تصل إلى 300 متر مكعب يوميا.

كما أن مشروع جنات الضخم من شأنه سد حاجيات أزيد من 3 ملايين مواطن يوميا بالمياه الصالحة للشرب بمختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى المناطق المجاورة لها.

للإشارة هذه الزيارة تعد ضمن برنامج الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لإستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية.

وكان الرئيس تبون قد بعث أمس الثلاثاء، برسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة إحياء ذكرى عيدي الإستقلال والشباب.