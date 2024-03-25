رئيس الجمهورية يطمئن رياضيي النخبة بخصوص التحضير للألعاب الأولمبية 2024

حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه أمس الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، على طمأنة رياضيي النخبة، بخصوص تحضيراتهم للألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وحسب بيان مجلس الوزراء، أكد رئيس الجمهورية، بأن الدولة على أتم الاستعداد لتوفر كل الامكانيات كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024، بما فيها التكفل بالتربصات خارج الوطن.

كما أضاف ذات المصدر، بأن رئيس الجمهورية أكد بأن التكفل بنخبتنا الوطنية، لا يفرق بين النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية، والبارالمبية، والتي يقع على عاتقها رفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.