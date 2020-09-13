رئيس الجمهورية يطمئن سفير بوركينافاسو: سنرافقكم في مكافحة الإرهاب

الوطني
  • -
  • 0
رئيس الجمهورية يطمئن سفير بوركينافاسو: سنرافقكم في مكافحة الإرهاب
بقلم نسرين محفوف

طمأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سفير جمهورية بوركينافاسو، عومارو سادو، أن الجزائر سترافق بلده في مكافحة الارهاب.

وقال سادو عقب استقباله من رئيس الجمهورية “إن الرئيس تبون طمأنني باستعداد الجزائر لمرافقة بلاده ومنطقة الساحل في مكافحة الارهاب”.

وتطرق سادو مع رئيس الجمهورية إلى التعاون الثنائي، لا سيما الجانب الاقتصادي، مبرزا رغبة البلدين في العمل على تسهيل مبادلاتهما.

من جهة أخرى، أشار سادو أنه أبلغ بهذه المناسبة “تحيات شعب بوركينافاسو للشعب الجزائري الذي رافقه في جميع التحديات”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=885995

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com