رئيس الجمهورية يطمئن سفير بوركينافاسو: سنرافقكم في مكافحة الإرهاب

طمأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سفير جمهورية بوركينافاسو، عومارو سادو، أن الجزائر سترافق بلده في مكافحة الارهاب.

وقال سادو عقب استقباله من رئيس الجمهورية “إن الرئيس تبون طمأنني باستعداد الجزائر لمرافقة بلاده ومنطقة الساحل في مكافحة الارهاب”.

وتطرق سادو مع رئيس الجمهورية إلى التعاون الثنائي، لا سيما الجانب الاقتصادي، مبرزا رغبة البلدين في العمل على تسهيل مبادلاتهما.

من جهة أخرى، أشار سادو أنه أبلغ بهذه المناسبة “تحيات شعب بوركينافاسو للشعب الجزائري الذي رافقه في جميع التحديات”.