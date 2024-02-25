رئيس الجمهورية يعاين متحف الحضارة الإسلامية ودار القرآن بجامع الجزائر

عاين، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، متحف الحضارة الإسلامية بالطابق الـ23 لمنارة جامع الجزائر.

وبهذه المناسبة، توقف رئيس الجمهورية عند مختلف أجنحة هذا المتحف الذي يروي محطات هامة من التاريخ الإسلامي للجزائر. ويضم كتبا ومراسلات وأغراض شخصية لعلماء واعلام من الجزائر في مختلف المراحل التاريخية.

كما يضم نسخا من القرآن الكريم خططها علماء الجزائر الى جانب مخطوطات في مختلف علوم الدين الإسلامي الحنيف.

وقام الرئيس تبون، بمعاينة المدرسة العليا للعلوم الاسلامية دار القرآن بالصرح الديني الأكبر في افريقيا.

ودشن، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جامع الجزائر، بكل مرافقة. والكائن مقره في المحمدية بالعاصمة.

وتابع قبل هذا، رئيس الجمهورية، فيلما وثائقيا حول هذا الصرح الديني والعلمي والسياحي. بعد أن تم استقباله من قبل كل من عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.