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رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع
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