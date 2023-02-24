قناة النهار رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 21:01 شارك غرِّد أرسل 81 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Oe48r اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يأمر بإرسال 3 طائرات لسوريا تحتوي على 70 طنا من المواد الغذائية الأدوية و الأفرشة قناة النهار 12 فيفري صريح جدا: هذه هي الرياضة التي تستهوي الجزائريين قناة النهار 21 فيفري عبد المجيد مناصرة: يجب أنا لا نقع في فخ فرنسا وهم مطالبون بالإعتذار على جرائمهم قناة النهار 13 فيفري دلال خير: طفلة مصابة بمرض فقر الدم القـ.اتل "الثلاسيميا الكبرى" تحتاج إلى عملية زراعة النخاع العظمي قناة النهار 17 فيفري سري جدا: صيادلة يمـ.وتون.. وآخرون مرعبون والأبطال عصابات المهلوسات والمدمنين !! قناة النهار 21 فيفري شاهد.. تواصل البحث عن الضحايا تحت الأنقاض بتركيا من طرف الحماية المدنية الجزائرية قناة النهار 10 فيفري صريح جدا: هذا ما يفضل الجزائريون مشاهدته في شهر رمضان الكريم قناة النهار 19 فيفري الشيخ النوي: قضية غريبة في حمام بوحجر.. مستثمر حبو يحاوزوه من ملك الدولة قناة النهار 09 فيفري هكذا رد موتسيبي على الشكاوي التي جاءت ضد تصريحات حفيد مانديلا في حفل الإفتتاح قناة النهار 04 فيفري ثقافة التقاعس تغضب الرئيس.. ونواب الشعب ينشدون التغيير قناة النهار 22 فيفري