رئيس الجمهورية يعزي أردوغان إثر تحطم طائرة عسكرية 

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره التركي، رجب الطيب أردغان، إثر تحطم طائرة عسكرية تركية في منطقة سغناغي، على الحدود الجورجية-الأذربيجانية، والذي أسفر عن وفاة عشرين عسكريا.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، جاء في مضمون الرسالة: “تلقّيتُ ببالغ التأثر والأسى نبأ تحطم الطائرة العسكرية التركية، في منطقة سغناغي على الحدود الجورجية -الأذربيجانية، والذي أسفر عن وفاة عشرين عسكريا”.

وأضاف الرئيس تبون: “وأمام هذا الحادث المأساوي الأليم، أتقدّم إلى فخامتكم بأصدق عبارات التّعازي وأخلص مشاعر المواساة، سائلا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنّاته، وأن يلهمكم وعائلاتهم وذويهم جميل الصّبر والسّلوان”.