زلزال تركيا.. رئيس الجمهورية يعزي أردوغان

قدم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه الخالصة لدولة تركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب الدولة. حيث بلغت شدته 7.9 درجة على سلم ريشتر، وشعر به العديد من الدول المجاورة.

كما جاء في رسالة تعزية، رئيس الجمهورية لنظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جمهورية تركيا. “صاحب الفخامة رجب طيب أردوغـان رئيس جمهورية تركيـا فخامة الرئيس وأخي العزيز”.

“تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرق تركيا”. “مخلفا الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى ومحاصرين ما يزالون تحت الأنقاض، وأدى إلى خسائر مادية فادحة”.

و”أمام هول هذه الفاجعة الإنسانية التي ألمت بالشعب التركي الشقيق”. “أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي”. “بخالص عبارات التعازي لجمهورية تركيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، وبأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا في مصابهم الأليم”. و”أسأل الله العلي القدير، أن يعينكم على تجاوز هذه المحنة بالصبر والثبات”. و”يتغمد أرواح جميع الضحايا بواسع رحمته ويعجل بشفاء الجرحى والمصابين ويحفظ بلدكم الشقيق من كل سوء”.

كما “لا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذه الظروف القاسية”. معربًا عن “كامل استعدادنا للمساهمة في كل مجهود من شأنه التخفيف من وقع هذه المأساة الأليمة”.

و”إذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التعاطف والمواساة”.