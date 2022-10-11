رئيس الجمهورية يعزي أسرة الفقيد الشيخ أبو عبد السلام

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، اليوم الثلاثاء ، تعازيه الخالصة لأسرة المرحوم الشيخ الفقيد أبو عبد السلام الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 76 سنة.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فإن الرئيس تبون بعث برسالة تعزية لعائلة الشيخ الفقيد “متقدما بأخلص عبارات التعازي وأصدق معاني المواساة ،سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلحفه بالنبيين والصديقين والصالحين وأن يلهم دويه جميل الصبر والسلوان”.