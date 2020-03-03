رئيس الجمهورية يعزي أسرة المجاهد الراحل “توكمبي بركة”

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى أسرة المجاهد الراحل “توكمبي بركة”، الذي وافته المنية السبت المنصرم بتمنراست.

وكتب رئيس الجمهورية، في رسالة التعزية التي سلمها وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسان مرموري، إلى عائلة المرحوم “شاءت الآجال التي كتبها الله تعالى لعباده المؤمنين أن يتناهى إلينا نبأ الكرب الذي ألم بإخواننا في الهقار، فنحن نفقد معهم المجاهد توكمبي بركة، ذلك الرجل الذي نشأ في ربوع المروءة والشهامة وترعرع في منطقة الهقار الطيبة الشامخة على القيم والمبادئ الوطنية الخالصة ونهل من معين التعاليم الدينية السمحة ليغدو من المشائخ والأكابر وأهل الرأي والمشورة”.

وأضاف رئيس الجمهورية، في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، “وأمام هذا الرزء الأليم أتوجه إلى عائلته الكريمة وأهله وأقاربه وأعيان المنطقة وساكنتها الأعزاء بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة متضرعا إلى المولى عز وجل أن يلحقه في الفردوس الأعلى بالصديقين والشهداء والصالحين”.

هذا ويعد الراحل، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ94 سنة، من الأوائل الذين التحقوا بالثورة التحريرية المجيدة.