رئيس الجمهورية يعزي أمير الكويت في وفاة الشاعر والأديب عبد العزيز بن سعود البابطين

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشاعر والأديب عبد العزيز بن سعود البابطين.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية، “صاحب السمو و أخي العزيز أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. علمت ببالغ الحزن و الأسى و بعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له الشاعر والأديب الكويتي. رمز الحركة الثقافية الكويتية والعربية، عبد العزيز بن سعود البابطين، بعد رحلة عطاء وطنية و عربية طويلة. ومسيرة ثقافية حافلة بالإنجازات، تاركا إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا كبيرا و محبا للجزائر شعبا و تاريخا و ثقافة. ستظل مختزنة في الذاكرة الجامعية للأدباء و المبدعين الجزائريين.

كما قدّم “رئيس الجمهورية على إثر هذا المصاب الجلل، لسمو الأمير وعائلة البابطين الكرام، خالص التعازي و المواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون.”