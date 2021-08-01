رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصحراوي في وفاة وزير التوثيق والأمن

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاحد تعازيه الخالصة للرئيس الصحراوي إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، المرحوم عبد الله الحبيب بلال

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية بعث بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، إبراهيم غالي. وهذا على إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، المرحوم عبد الله الحبيب بلال الذي يعد واحدا من الإطارات والأبناء المناضلين للشعب الصحراوي.

كما توجه رئيس الجمهورية، إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي الشقيق، بخالص التعازي و صادق مشاعر المواساة والتعاطف، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يُلهمهم، جميل الصبر والسلوان.