رئيس الجمهورية يعزي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضحايا الفيضانات

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه إلى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. على إثر الخسائر البشرية التي تسببت فيها الفيضانات غرب ألمانيا.

وجاء في نص التعزية “إثر الخسائر البشرية الأليمة التي تسببت فيها الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا. أتقدم إليكم السيدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باسمي وباسم الحكومة والشعب الجزائري. بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة جراء هذه الكارثة التي ضربت ألمانيا”.