رئيس الجمهورية يعزي بوتين في وفاة سفير روسيا لدى الجزائر

بعث، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، إثر وفاة سفيرها لدى الجزائر فالوريان شوفاياف.

وجاء في فحوة الرسالة “تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة سعادة سفير فدرالية روسيا بالجزائر، فالوريان شوفاياف”. “الذي مثل بلاده أحسن تمثيل وساهم أيما مساهمة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين”.

و”على إثر هذه الفاجعة، أتقدم باسمي الشخصي ويإسم الجزائر شعبا وحكومة. بخالص التعازي للحكومة ولشعب فيديرالية روسيا الصديقة”. و”من خلالكم لعائلة الفقيد المكلومة، معربين لكم عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة”.

و”إذ نجدد لكم تعازينا الخالصة، تقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى عبارات التقدير والاحترام”.