رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الحادث المأسوي بالبيض 

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة لعائلة ضحايا حادث المرور الذي وقع بالبيض وخلف وفاة 6 اشخاص و 45 جريحاً.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية جاء مايلي:

“على إثر الحادث المأساوي الذي على وقع بولاية البيّض على الطريق الوطني رقم 47، وأودى بحياة ستة مواطنين، بالإضافة إلى 45 جريحاً، يتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهذه المناسبة الأليمة التي تدمي القلوب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا المرحومين، داعيا العلي القدير أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لكل الجرحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله..”.