رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الحرائق بتيزي وزو ويأمر بالتكفل بالمصابين

قدّم رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائـق بتيزي وزو، كما أمر بالتكفل بالمصابين.

ونقل وزير الداخلية كمال بلجود، خلال حلوله في الولاية، للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق تعازي رئيس الجمهورية والوزير الأول لعائلات الضحايا.

وأشار بلجود، إلى أن رئيس الجمهورية، يتابع الأوضاع الناجمة عن الحرائق منذ الساعات الأولى لإندلاعها.