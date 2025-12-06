رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببني عباس

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت برسالة تعزية ومواساة لعائلات ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببني عباس.

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس ” جاء فيها :

“آلمنا جدا الحادث المروري، الذي وقع بولاية بني عباس اليوم، وأودى بحياة 12 من مواطنينا.. بكل أسى وحزن أتقدم إلى عائلات الضحايا المرحومين، بخالص التعازي والمواساة، داعياً المولى أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وللجرحى التعافي العاجل، إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم”.

وخلف حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية تبلبالة في بني عباس وفاة 13 شخصا وإصابة 35 أخرين.