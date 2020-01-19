رئيس الجمهورية تبون يعزي عائلات ضحايا حادث مرور الوادي

قدم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعازيه لعائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع في الوادي.

وتمنى الرئيس تبون، الشفاء العاجل للمصابين في المجزرة المرورية التي وقعت إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين.

وكلف رئيس الجمهورية، الوزير الأول باتخاذ كامل التدابير اللازمة للتكفل بالمصابين وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا.

وسجل، الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل بالوادي، مجزرة مرورية، حيث خلّفت مقتل 10 أشخاص، وعدة مصابين.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي وقع على الواحدة صباحا، نجم عن اصطدام بين حافلتين من نوع هيقر.

وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، فيما بلغت حصيلة المصابين 46 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

الحافلتان التي تسببتا في المجزرة، يعملان خط جيجل -حاسي مسعود، وأخرى على خط سطيف-ورقلة.

وتدخلت الحماية المدنية لإسعاف وإجلاء الضحايا، كما رافقتها مصالح الدرك الوطني التي كانت حاضرة بعين المكان.