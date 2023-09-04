رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا فيضانات تلمسان والبيض

قدم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه لعائلات ضحايا فيضانات ولايتي تلمسان والبيض.

كما جاء في رسالة تعزية رئيس الجمهورية “على إثر الفيضانات والسيول الجارفة التي اجتاحت مناطق من ولايتي تلمسان و البيض”. “جراء تهاطل الأمطار الغزيرة والتي خلفت خسائر بشرية و أضرارا مادية ، بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلات الضحايا معربا عن أحر التعازي و خالص المواساة، أمام هذا المصاب الجلل، متضرعا إلى المولى جل جلاله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة و أن يسكنهم فسيح جناته و يلهم ذويهم جميل الصبر و السلوان.

إنا لله و إنا اليه راجعون”.