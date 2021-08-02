رئيس الجمهورية يعزي عائلة الشيخ بلحاج محمد بن بابا في وادي ميزاب بولاية غرداية

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم برسالة تعازي لعائلة المرحوم فضيلة الشيخ بلحاج محمد بن بابا في وادي ميزاب بولاية غرداية.

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية بعث رئيس الجمهورية برسالة تعزية ومواساة لعائلة الشيخ بلحاج محمد بن بابا هذا نصها:

إلى عائلة المرحوم فضيلة الشيخ بلحاج محمد بن بابا وأهلنا الأعزاء في وادي ميزاب بولاية غرداية.

الله أكبر..والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه.

“من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا”. صدق الله العظيم.

فُجعنا معكم إخواني الكرام..أهلنا في وادي ميزاب بولاية غرداية، بوفاة شيخنا الفاضل المرحوم بلحاج محمد بن بابا، ذلك الأصيل من حفظة القرآن الكريم في صباه بمسقط رأسه، (معهد الحياة بالقرارة)، الذي استزاد من علوم الفقه في جامع الزيتونة، وأجيز بشهاد الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة تونس، وتبوأ بمؤهلاته العلمية ما يستحق من مكانة العلماء الأجلاء، مدرسا بمعهد الحياة بالقرارة، متأسيا بفضائل ومكارم الشيخ معلمه العلامة الفاضل بيوض رحمة الله عليه.

لقد كان من ذوي الرأي والمشورة في مجلس (عمي السعيد) وفي (حلقة العزابة)، وعضوا يُستأنس بما يفيض به زاده من دراية عميقة، بأصول الدين في المجلس الإسلامي الأعلى.

وفي هذا المصاب المحزن الأليم، أتوجه على عائلة الفقيد وإلى شيوخنا الأفاضل، وأئمتنا الكرام، وكافة أهلنا في وادي ميزاب بولاية غرداية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا معهم إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد روح فقيدنا بواسع الرحمة والمغفرة، ويشمله مع الصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسُن أولئك رفيقا، في جنة الرضوان، ويلهمكم جميعا، جميل الصبر والسلوان، عظّم الله أجركم.

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

صدق الله العظيم.