رئيس الجمهورية يعزي عائلة المجاهد المحامي غوتي بن مالحة

أرسل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، رسالة تعزية إلى عائلة المجاهد والمحامي غوتي بن مالحة. الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 94 عاما.

وحسب الرسالة التي نقلتها “وأج”، فقد أعرب الرئيس تبون في رسالة التعزية عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة المجاهد والمحامي، غوتي بن مالحة وللأسرة الثورية. مؤكدا أن الفقيد هو ” من الأعضاء البارزين في هيئة الدفاع عن المجاهدين والمدنيين الذين سجنوا من طرف الاستعمار”. راجيا من المولى عز وجل أن “يتغمده بجميل رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

للإشارة فإن الفقيد المحامي غويتي هو من مواليد 26 جانفي 1928 بالسوقر بولاية تيارت. وبعد تدرجه في التعليمين الابتدائي والمتوسط تحصل المرحوم على شهادة البكالوريا تخصص أدب. حيث إلتحق بمعهد الدراسات العليا الإسلامية وتحصل على الشهادة سنة 1951. ثم على شهادة ليسانس في الحقوق عام 1954 ما مكنه من الإنخراط في نقابة المحامين مع إندلاع الثورة التحريرية.

كما كان المحامي غويتي من سنة 1955 إلى غاية الاستقلال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإداريين والمعتقلين الجزائريين. ما عرضه للإعتقال لمدة ثلاث سنوات بسجني البرواقية بولاية المدية والشابة بولاية سيدي بلعباس.

وتقلّد الفقيد غويتي بعد الإستقلال عديد المناصب كمستشار بمحكمة النظام العام. ثم رئيسا للديوان بوزارة العدل. ليلتحق بعدها بسلك المحاماة أمينا عاما للنقابة الوطنية للمحامين. ثم نائب عميد كلية الحقوق بعد حصوله على دكتوراه دولة في القانون بباريس 2. وقد صدر للفقيد الذي كان ايضا مديرا للمدرسة العليا للقضاء العديد من الكتب القانونية.