رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم عبد الكريم كروم

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم عبد الكريم كروم. حيث جاء في برقية التعزية “إلى عائلة المرحوم عبد الكريم كروم شاء المولى عز وجل أن يرحل عن دنيانا هذه”. “المجاهد المرحوم عبد الكريم كروم، أحد الرياضيين الوطنيين من فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني”.

كما تابع رئيس الجمهورية، “وبرحيله تفقد الجزائر، والساحة الرياضية واحدا من أولئك الأبطال”. “الذين رفعوا راية الجزائر عالية تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وأسمعوا صوت قضيتها العادلة، الذي تردد مدويا ومبشرا بالنصر والاستقلال”. “واستعادة السيادة الوطنية”.

وأضاف رئيس الجمهورية، و”إنّنا ونحن نودعه معكم ببالغ التأثر والأسى مؤمنين بقضاء الله وقدره، أتوجه إليكم، وإلى الأسرة الرياضية”، “بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة”.

كما تابع رئيس الجمهورية “داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته”. “عظم الله أجركم أنا لله وإنا وإليه راجعون”.

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وتوفي عصر أمس الأحد الحاج عبد الكريم كروم اللاعب السابق التاريخي لفريق جبهة التحرير الوطني عن عمر ناهز 86 سنة .

خبر وفاة الراحل أعلن عنه من طرف ذويه في بيته الكائن وسط مدينة المحمدية . و يعد الراحل مجاهدا ترك بصمات تاريخية في فريق الأفلان في سياق النضال على مدى سنوات الثورة التحريرية .

هذا و سيتم تشييع مثواه في مقبرة البلانتار عصر اليوم الإثنين بحضور منتظر لما تبقى من قدماء فريق الأفلان فضلا عن جمع من ممثلي السلطات المحلية و الولائية و الأمنية و مسؤولي مديرية الشباب و الرياضة لولاية معسكر .