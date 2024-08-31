رئيس الجمهورية يعزي عائلة المناضل السياسي الفرنسي ألبان ليشتي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية، لعائلة المناضل السياسي الفرنسي ألبان ليشتي.

وجاء في نص الرسالة “ببالغ التأثر، بلغني نبأ وفاة المناضل السياسي الفرنسي، ألبان ليشتي. أحد أصدقاء الثورة الجزائرية البارزين، والذي رفض حمل السلاح في وجه الشعب الجزائري، عقب تجنيده من قِبل الاستعمار الفرنسي”.

وأضاف رئيس الجمهورية في نص الرسالة “وإذ تفقد به الجزائر مناضلا فذا من أحرار العالم. أتقدم باسمي الخاص، وباسم الشعب الجزائري، بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى أسرته، وإلى أحرار العالم من أمثاله”.