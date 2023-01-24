رئيس الجمهورية يعزي عائلة شيخ الزاوية العثمانية بطولقة

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية إلى عائلة الإمام سيدي عبد القادر العثماني. شيخ الزاوية العثمانية بطولقة.

و جاء في نص التعزية “فاضت روح الشيخ الإمام سيدي عبد القادر عثماني إلى بارئها. والتحق سليل العلماء الأجلاء أصيل مدينة طولقة العريقة في العلم والإصلاح بالرفيق الأعلى”.

وأضاف الرئيس تبون “رحل هذا العالم الجليل، الفقيه المدرس. بعد أن عاش مديد عمره مؤتمنا على إرث والده الشيخ الحاج. الذي تعهد ورعى بهمة العلماء زاوية جده سيدي علي بن عمر في طولقة”.

وتابع الرئيس تبون “إنني لأودع معكم بتأثر ورضا صوفيا رحمانيا حافظا في صباه كتاب الله ومحصنا مجيدا لعلوم اللغة. والفقه وأحد أكبر شيوخ زاوية طولقة العامرة”.